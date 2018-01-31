Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее обезжиренного

На протяжении многих лет медики обращали внимание на вред цельного молока для работы сердечно-сосудистой системы. Сердечникам рекомендовали отказаться от употребления натурального продукта и перейти на обезжиренное молоко. Ранее считалось, что вред для здоровья несут насыщенные жиры, находящиеся в продукте, так как они повышают уровень холестерина в крови.Исследование доказало, что вещества, содержащиеся в цельном молоке не угрожают здоровью сердца. Кроме того, оказалось, что регулярное употребление обезжиренных продуктов может повышать риск развития диабета II типа.