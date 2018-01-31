Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее обезжиренного
Учёные из Копенгагского университета провели исследование, показавшее, что для сердца полезнее употреблять цельное молоко, нежели обезжиренное. Несмотря на то, что обычный продукт содержит большое количество насыщенных жиров, они никак не влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
На протяжении многих лет медики обращали внимание на вред цельного молока для работы сердечно-сосудистой системы. Сердечникам рекомендовали отказаться от употребления натурального продукта и перейти на обезжиренное молоко. Ранее считалось, что вред для здоровья несут насыщенные жиры, находящиеся в продукте, так как они повышают уровень холестерина в крови.
Исследование доказало, что вещества, содержащиеся в цельном молоке не угрожают здоровью сердца. Кроме того, оказалось, что регулярное употребление обезжиренных продуктов может повышать риск развития диабета II типа.
На протяжении многих лет медики обращали внимание на вред цельного молока для работы сердечно-сосудистой системы. Сердечникам рекомендовали отказаться от употребления натурального продукта и перейти на обезжиренное молоко. Ранее считалось, что вред для здоровья несут насыщенные жиры, находящиеся в продукте, так как они повышают уровень холестерина в крови.
Исследование доказало, что вещества, содержащиеся в цельном молоке не угрожают здоровью сердца. Кроме того, оказалось, что регулярное употребление обезжиренных продуктов может повышать риск развития диабета II типа.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:50