Apple представит новый iPad во второй половине следующего года

Согласно неофициальным данным, новый планшетный компьютер «яблочной» корпорации может быть представлен с опцией Face ID и всеми ее сопутствующими возможностями. Также в новой модификации iPad может исчезнуть привычная кнопка «Home».Представители Bloomberg сообщают, что новинку должны оснастить фирменным процессором и графическим ускорителем Apple, при этом чип будет выполнен на основе технологии искусственного интеллекта.Считается, что устройство появится на публике осенью текущего года.