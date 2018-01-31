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Apple представит новый iPad во второй половине следующего года
По данным Bloomberg, компания Apple собирается представить новый iPad во второй половине текущего года. Отмечается, что девайс может быть основан на платформе нынешней версии iPad Pro, которая обладает 10,5-дюймовым дисплеем.

Apple представит новый iPad во второй половине следующего года


Согласно неофициальным данным, новый планшетный компьютер «яблочной» корпорации может быть представлен с опцией Face ID и всеми ее сопутствующими возможностями. Также в новой модификации iPad может исчезнуть привычная кнопка «Home».

Представители Bloomberg сообщают, что новинку должны оснастить фирменным процессором и графическим ускорителем Apple, при этом чип будет выполнен на основе технологии искусственного интеллекта.

Считается, что устройство появится на публике осенью текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:40
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