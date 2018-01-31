В ОАЭ намерены построить космический госпиталь
По данным издания Khaleej Times, сотрудники Министерства здравоохранения ОАЭ задумались над созданием проекта космического госпиталя Emirates Space Hospital. Если предложение получит финансирование, то госпиталь станет частью космической программы ОАЭ.
Так представитель Минздрава ОАЭ, доктор Култхум аль-Белуши, отмечает, что госпиталь в космосе будет лечить астронавтов государства прямо на орбите, но все операции станут контролировать специалисты наземного комплекса посредством использования нанотехнологий. Таким образом, телемедицина будет распространяться не только на земную государственную, но и на космическую программу ОАЭ.
Изначально планируется провести исследования такой возможности в земных условиях, а затем, если все будет готово, Emirates Space Hospital запустят вместе с марсианской миссией в 2020 году.
Так представитель Минздрава ОАЭ, доктор Култхум аль-Белуши, отмечает, что госпиталь в космосе будет лечить астронавтов государства прямо на орбите, но все операции станут контролировать специалисты наземного комплекса посредством использования нанотехнологий. Таким образом, телемедицина будет распространяться не только на земную государственную, но и на космическую программу ОАЭ.
Изначально планируется провести исследования такой возможности в земных условиях, а затем, если все будет готово, Emirates Space Hospital запустят вместе с марсианской миссией в 2020 году.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30