В ОАЭ намерены построить космический госпиталь

Так представитель Минздрава ОАЭ, доктор Култхум аль-Белуши, отмечает, что госпиталь в космосе будет лечить астронавтов государства прямо на орбите, но все операции станут контролировать специалисты наземного комплекса посредством использования нанотехнологий. Таким образом, телемедицина будет распространяться не только на земную государственную, но и на космическую программу ОАЭ.Изначально планируется провести исследования такой возможности в земных условиях, а затем, если все будет готово, Emirates Space Hospital запустят вместе с марсианской миссией в 2020 году.