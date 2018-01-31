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Ольгу Бузову высмеяли за старомодные колготки в сеточку
Ольга Бузова, помимо своей основной деятельности, также является дизайнером одежды. Интернет-пользователи далеко не всегда в восторге от нарядов скандальной персоны.

Накануне ведущая "Дома-2" и певица продемонстрировала на себе очередной наряд: черные блузка и шорты, а также колготки в сеточку, которые Ольга ранее уже использовала в своих коллекциях.

Ольгу Бузову высмеяли за старомодные колготки в сеточку

"Черные шорты и блузка - идеально на каждый день. Настроение творить, создавать вас", - так подписала 32-летняя знаменитость фото.

В комментариях просматривается довольно много критических отзывов по поводу образа, продемонстрированного Ольгой. Некоторые пишут, что подобный наряд уже показывала в своем микроблоге Ксения Бородина. Пользователи делают вывод, что и Бузова, и Бородина заказывают вещи в одном и том же дешевом магазине, выставляя затем под собственным брендом.

Кроме того, довольно многие отметили, что подобные колготки уже лет 10 никто не носит, поэтому выглядят очень старомодно и непривлекательно. Тем не менее фото набрало более 200 тысяч "лайков" и несколько тысяч комментариев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:41
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