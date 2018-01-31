Из экономики России банки вывели 600 млрд рублей в 2016 году, вводя высокие ставки

Специалисты института подсчитали, что у физлиц в 2016 году "выбили" более 200 млрд рублей, а у юрлиц - почти 400 млрд рублей. При этом задолженность у них была: 10,5 трлн руб. и 20 трлн руб., соответственно. В 2013 году рост резервов страны составил более 1 трлн рублей, которые могли бы пойти на кредитование экономики, однако их вывели на международный рынок, закупив акции компаний США и Европы.Эта политика размещения активов продолжилась и в 2017 и в 2018 году. Все эти сведения содержатся в фундаментальном исследовании: «Недоступное кредитование: проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами».