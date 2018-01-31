АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Из экономики России банки вывели 600 млрд рублей в 2016 году, вводя высокие ставки
Институт экономики роста им. Столыпина опубликовал исследование в котором показана роль банков в ослаблении российской экономики. По их сведениям, 2 года назад, вводя высокие ставки кредитования, банковские учреждения вывели из экономики $10 млрд (почти 600 млрд рублей).

Специалисты института подсчитали, что у физлиц в 2016 году "выбили" более 200 млрд рублей, а у юрлиц - почти 400 млрд рублей. При этом задолженность у них была: 10,5 трлн руб. и 20 трлн руб., соответственно. В 2013 году рост резервов страны составил более 1 трлн рублей, которые могли бы пойти на кредитование экономики, однако их вывели на международный рынок, закупив акции компаний США и Европы.

Эта политика размещения активов продолжилась и в 2017 и в 2018 году. Все эти сведения содержатся в фундаментальном исследовании: «Недоступное кредитование: проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами».

Из экономики России банки вывели 600 млрд рублей в 2016 году, вводя высокие ставки
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестры-модели Хадид снялись в откровенной
Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях
Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее
В школах РФ могут ввести уроки психологии
«Кремлевский список» США назвали угрозой
Просмотреть все новости