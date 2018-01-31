В РФ производство алкоголя планируют перевести на отечественное оборудование

Минпромторг готов предложить изготовителям оборудования государственные преференции. Сейчас предприятия отрасли в основном оснащаются иностранной техникой. Предложения по данной теме чиновникам поручено представить в правительство уже до 20 февраля. Представители Минпромторга отметили, что в период январь-ноябрь прошлого года, объем отечественного рынка оборудования для современной пищевой, перерабатывающей промышленности достиг 52,2 млрд. руб.Данный объем включает также технику для производства безалкогольной, пивной, спиртовой продукции. По заявлению Минпромторга, проводятся работы по определению критериев, по которым оборудование, предназначенное для алкогольной отрасли РФ можно будет отнести к отечественному.