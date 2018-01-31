Учёные: Любовь к сахару приводит к развитию слабоумия

Учёные на протяжении десяти лет следили за здоровьем более 5 тысяч добровольцев, чей возраст превышал 50 лет. Периодически проводился тест, оценивающий умственные способности участников, а также проводились замеры уровня HbA1c, помогающего получить представление о количестве сахара в крови за продолжительное время.Исследование показало, чем больше становился уровень сахара в крови, тем быстрее падали умственные показатели человека. В частности, из-за любви к сахару начинала страдать память и исполнительные функции. Учёные впервые доказали, что нейродегенеративные болезни могут быть вызваны сахаром. Это утверждение верно и для тех людей, которые не находятся в зоне риска развития диабета II типа.