Компания ASUS представила роутер Blue Cave Wi-Fi AC2600

Гаджет в большей мере рассчитано на современные умные дома, которые управляются через различные системы мобильных приложений и компьютерных программ. Таким образом, Blue Cave Wi-Fi AC2600 способно увеличить производительность работы беспроводной сети, а также отслеживать процессы сразу на нескольких устройствах одновременно.В качестве опции защиты разработчики применили чип Intel Home WiFi, который дополнен фирменной функцией ASUS AiProtection. Так передаваемые данные надежно шифруются.