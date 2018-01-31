АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Компания ASUS представила роутер Blue Cave Wi-Fi AC2600
Китайский разработчик различной потребительской электроники ASUS представил новый роутер Blue Cave Wi-Fi AC2600. Устройство предоставляет более высокую скорость соединения и отвечает высоким стандартам беспроводной связи.

Компания ASUS представила роутер Blue Cave Wi-Fi AC2600


Гаджет в большей мере рассчитано на современные умные дома, которые управляются через различные системы мобильных приложений и компьютерных программ. Таким образом, Blue Cave Wi-Fi AC2600 способно увеличить производительность работы беспроводной сети, а также отслеживать процессы сразу на нескольких устройствах одновременно.

В качестве опции защиты разработчики применили чип Intel Home WiFi, который дополнен фирменной функцией ASUS AiProtection. Так передаваемые данные надежно шифруются.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестры-модели Хадид снялись в откровенной
Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях
Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее
В школах РФ могут ввести уроки психологии
«Кремлевский список» США назвали угрозой
Просмотреть все новости