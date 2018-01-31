Учёные: Ровная граница между тканями объясняется свойствами клеток

Учёных заинтересовала ровная граница между биологическими тканями. Было выяснено, что стыки образуются благодаря тому, что мембраны клеток очень подвижны, что позволяет избегать неровностей. До недавнего времени научные сотрудники не могли описать, какой механизм формирует эти границы.Для того чтобы узнать секрет образования ровных границ между тканями была разработана двухмерная механическая модель. Оценка степени натяжения тканей проводилось по двум методикам. Однако использование разных подходов анализа показало различный результат. По завершению исследования был сделан вывод, что границы формируются ровными благодаря умению клеток изменять свои свойства.