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Минсельхоз доработал доктрину продовольственной безопасности России
Продпрограмма 2010 года со вчерашнего дня была представлена Минсельхозом с существенными дополнениями. В ней содержатся нормы по которым отечественные сельхозтовары будут составлять на внутреннем рынке не ниже 85%. Это относится к сахару, фруктам, ягодам и овощам, растительному маслу и рыбной продукции.

Минсельхоз опубликовал доработанную версию "Доктрины продовольственной безопасности, дополнив ее минимальной нормой обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. В результате, целевая доля овощей отечественного производства внутри страны должна вырасти свыше 90%, а фруктов и ягод 70%.

При этом, доля свекольного сахара и подсолнечного масла будет составлять 90% и выше, а рыбной продукции вырастет до 85%. Ранее сообщалось, что в результате провала импортозамещения в промышленности, увеличились поставки продукции зарубежного машиностроения на 30% за прошедший год.

Минсельхоз доработал доктрину продовольственной безопасности России
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:15
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