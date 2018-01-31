Минсельхоз доработал доктрину продовольственной безопасности России
Продпрограмма 2010 года со вчерашнего дня была представлена Минсельхозом с существенными дополнениями. В ней содержатся нормы по которым отечественные сельхозтовары будут составлять на внутреннем рынке не ниже 85%. Это относится к сахару, фруктам, ягодам и овощам, растительному маслу и рыбной продукции.
Минсельхоз опубликовал доработанную версию "Доктрины продовольственной безопасности, дополнив ее минимальной нормой обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. В результате, целевая доля овощей отечественного производства внутри страны должна вырасти свыше 90%, а фруктов и ягод 70%.
При этом, доля свекольного сахара и подсолнечного масла будет составлять 90% и выше, а рыбной продукции вырастет до 85%. Ранее сообщалось, что в результате провала импортозамещения в промышленности, увеличились поставки продукции зарубежного машиностроения на 30% за прошедший год.
Минсельхоз опубликовал доработанную версию "Доктрины продовольственной безопасности, дополнив ее минимальной нормой обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. В результате, целевая доля овощей отечественного производства внутри страны должна вырасти свыше 90%, а фруктов и ягод 70%.
При этом, доля свекольного сахара и подсолнечного масла будет составлять 90% и выше, а рыбной продукции вырастет до 85%. Ранее сообщалось, что в результате провала импортозамещения в промышленности, увеличились поставки продукции зарубежного машиностроения на 30% за прошедший год.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:15