Минсельхоз опубликовал доработанную версию "Доктрины продовольственной безопасности, дополнив ее минимальной нормой обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. В результате, целевая доля овощей отечественного производства внутри страны должна вырасти свыше 90%, а фруктов и ягод 70%.При этом, доля свекольного сахара и подсолнечного масла будет составлять 90% и выше, а рыбной продукции вырастет до 85%. Ранее сообщалось, что в результате провала импортозамещения в промышленности, увеличились поставки продукции зарубежного машиностроения на 30% за прошедший год.