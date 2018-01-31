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iPhone X устранили недочет с опцией «родительского контроля»
Смартфон iPhone X получил важное обновление. Таким образом, система Face ID получила дополнительную возможность «родительский контроль».

iPhone X устранили недочет с опцией «родительского контроля»


Благодаря данной функции ребенок, который пользуется устройством, не может без ведома родителей провести покупку в App Store и iTunes. Данную возможность внедрили путем создания нового программного кода для iPhone X. Стоит отметить, что ранее для подтверждения покупки в вышеуказанных сервисах можно было просто просканировать подушечку пальца, но теперь операция станет совершаться через систему Face ID.

Обновление предоставляется в модифицированной версии операционной системы iOS.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:40
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