iPhone X устранили недочет с опцией «родительского контроля»
Смартфон iPhone X получил важное обновление. Таким образом, система Face ID получила дополнительную возможность «родительский контроль».
Благодаря данной функции ребенок, который пользуется устройством, не может без ведома родителей провести покупку в App Store и iTunes. Данную возможность внедрили путем создания нового программного кода для iPhone X. Стоит отметить, что ранее для подтверждения покупки в вышеуказанных сервисах можно было просто просканировать подушечку пальца, но теперь операция станет совершаться через систему Face ID.
Обновление предоставляется в модифицированной версии операционной системы iOS.
Благодаря данной функции ребенок, который пользуется устройством, не может без ведома родителей провести покупку в App Store и iTunes. Данную возможность внедрили путем создания нового программного кода для iPhone X. Стоит отметить, что ранее для подтверждения покупки в вышеуказанных сервисах можно было просто просканировать подушечку пальца, но теперь операция станет совершаться через систему Face ID.
Обновление предоставляется в модифицированной версии операционной системы iOS.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:40