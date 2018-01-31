Количество пользователей Интернет увеличилось до 4 миллиардов

Сообщается, что пока в Центральной Африке и Южной Азии с Интернет-соединением не так все гладко, но из года в год показатель задействованных людей в этих регионах растет на 20%, поэтому рост числа юзеров Сети будет увеличиваться довольно быстро.Огромную роль в таких показателях играют мобильные девайсы, поскольку именно они создают наибольший трафик. Также стоит указать, что пользователи в 7 раз чаще используют мобильные приложения, нежели обычные веб-браузеры. Только в прошлом году каждую секунду в социальных сетях регистрировалось около 11 новых людей. В целом их число уже составляет 3,2 млрд. человек. Лидерами по количеству времени, которое проводится в социальных сетях, являются представители Филиппин.