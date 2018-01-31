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Курс валют на 31.01.2018

Рубль падает и теряет все заработанные очки
Рубль продолжает падать после опубликования "черного кремлевского списка". Эксперты финансового рынка прогнозируют и дальнейшее снижение российской валюты; ожидается снижение до 57 рублей за доллар.

После публикации «кремлевского доклада» со списком российских олигархов, госчиновников и их компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств из России с их "отмыванием" в США - курс американского доллара возрос на 6 коп. (+0,121%), до 56,51 рубля; евро вырос на 18 коп. (+0,26%), до 69,9 руб.

По ранее опубликованным данным, фигуранты списка потеряли после этого более $1 млрд. Одновременно американские нефтяники нарастили количество буровых и добычу нефти - это также ослабляет рубль в среднесрочной перспективе, считают финансисты.

Рубль падает и теряет все заработанные очки
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:03
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