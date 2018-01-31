Рубль падает и теряет все заработанные очки

После публикации «кремлевского доклада» со списком российских олигархов, госчиновников и их компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств из России с их "отмыванием" в США - курс американского доллара возрос на 6 коп. (+0,121%), до 56,51 рубля; евро вырос на 18 коп. (+0,26%), до 69,9 руб.По ранее опубликованным данным, фигуранты списка потеряли после этого более $1 млрд. Одновременно американские нефтяники нарастили количество буровых и добычу нефти - это также ослабляет рубль в среднесрочной перспективе, считают финансисты.