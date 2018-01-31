Кроссовер Renault Duster российской сборки стал стоить дороже

После наценки стоимость самого доступного кроссовера Renault Duster составляет 659 000, данная модификация прибавили в цене 20 000 рублей. За эти деньги россиянам предлагается автомобиль с бензиновым двигателем ёмкостью 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил, который комплектуется механической коробкой передач и передним приводом.Кроссовер Renault Duster в топовой модификации Luxe Privilege прибавил в цене 27 000 рублей и теперь его стоимость составляет 1 056 990 рублей. Данный автомобиль оснащён 2,0-литровым силовым агрегатом производительностью 143 лошадиные силы, он комплектуется автоматической трансмиссией и полноприводной системой. Стоимость этой же модификации с турбодизелем составляет 1 046 990 рублей.Меньше всего увеличилась цена на модификацию Renault Duster Expression, автомобиль стал стоить дороже на 15 000-18 000 рублей.