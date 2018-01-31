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AnTuTu опубликовал список самых лучших смартфонов 2017 года по версии пользователей
Представители известного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых лучших смартфонов, при этом специалисты в этот раз опирались на оценки пользователей. Так был составлен рейтинг лучших Android-девайсов и iOS-устройств.

AnTuTu опубликовал список самых лучших смартфонов 2017 года по версии пользователей


Эксперты брали во внимание количество пятерок, которые пользователи ставили тому или иному смартфону. В конечном счете, все мобильные телефоны были разделены на два лагеря: iOS и Android. В первом списке на первом месте оказался смартфон iPhone 6s Plus. Вторая строчка досталась iPhone SE, а третья - iPhone 8 Plus. Стоит отметить, что плотность показателей в этой группе оказалась довольно высока.

Второй список получил такого лидера как OnePlus 5. Далее расположился смартфон все той же компании OnePlus, только это уже была третья модель. Тройку замыкает устройство Meizu Pro 6 Plus, при этом модификации OnePlus 3T до третьего места не хватило совсем немного.

В своих группах смартфоны Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 и iPhone X не попали даже в десятку.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00
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