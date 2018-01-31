Составлен список стран, в которых выгоднее всего майнить криптовалюту

Стоит отметить, что главным критерием при составлении рейтинга была стоимость электроэнергии. Таким образом, специалистов интересовала цена за электричество при добыче 1 BTC. В этом экспертам помогали коммунальные организации и службы разных стран мира. Что касается устройств, то в рейтинге большую часть внимания обращали на системы AntMiner S7, S9 и Avalon 6.Получилось, что самой лучшей для майнинга криптовалюты страной оказалась Венесуэла, поскольку на 1 BTC там тратят около 531 доллара. Второе место занял Тринидад и Тобаго с результатом 1190 долларов. Третье место отдали Узбекистану - $1788. Украина попала на четвертое место с показателем в $1852.В Южной Корее судя по рейтингу тяжелее всего майнить криптовалюту, поскольку платить придется $26 170. США на 41-м месте с результатом в $4760.