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Катя Жужа отомстила Рустаму Солнцеву за грубые высказывания и обвинения в свой адрес
Ранее известный шоумен Рустам Солнцев критично высказался по поводу ушедшей из "Дома-2" Кати Жужи. Девушка решила не оставлять без ответа оскорбления.

Рустам согласился с мнением Натальи Варвиной, которая уверена, что Жужа была выставлена за ворота периметра по той причине, что не справлялась со своими обязанностями ведущей. Солнцев добавил также, что Катя не смогла устоять на Сейшелах перед одним из участников-красавцев, закрутив с ним роман. Организаторы проекта моментально отреагировали на вольности брюнетки и лишили её престижной работы.

Катя Жужа отомстила Рустаму Солнцеву за грубые высказывания и обвинения в свой адрес

Сама Жужа уверяет, что решение покинуть телестройку было добровольным. По словам Кати, её возлюбленный начал возмущаться из-за того, что она часто пропадает на работе, поэтому решила отказаться от карьеры телеведущей ради семейного благополучия. Большая часть зрителей считает, что Катя ушла из проекта из-за крупной ссоры с Ксенией Бородиной, имеющей большое влияние в телешоу.

Комментируя колкие высказывая Солнцева о себе, Жужа назвала Рустама "мелким человеком", о котором мало кто знает. По словам Кати, её совершенно не волнует мнение таких людей, как экс-участник "Дома-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:03
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