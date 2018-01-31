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Обновленный Renault Kadjar скоро появится в продаже
В компании Renault обновили компактный кроссовер Kadjar, который построен на одной архитектуре с Nissan Qashqai. Новый автомобиль поступит в продажу на китайский рынок весной нынешнего года.

Обновленный Renault Kadjar скоро появится в продаже


Первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера Renault Kadjar накануне выложили в сеть. На снимках видно, что у автомобиля появились новые бамперы и иная оптика. В салоне кроссовера появились дополнительные USB-разъемы для задних пассажиров и дифлекторы обдува.

В моторную гамму Renault Kadjar входит 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил и турбомотор объёмом 1,2 литра производительностью 117 «лошадей». Комплектуются силовые агрегаты 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT, а также полноприводной или переднеприводной системой.

Базовая модификация кроссовера оснащена кондиционером, фронтальными подушками безопасности, круиз-контролем, боковыми зеркалами с электроприводом и другими функциями.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:43
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