Обновленный Renault Kadjar скоро появится в продаже

Первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера Renault Kadjar накануне выложили в сеть. На снимках видно, что у автомобиля появились новые бамперы и иная оптика. В салоне кроссовера появились дополнительные USB-разъемы для задних пассажиров и дифлекторы обдува.В моторную гамму Renault Kadjar входит 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил и турбомотор объёмом 1,2 литра производительностью 117 «лошадей». Комплектуются силовые агрегаты 6-ступенчатой «механикой» или вариатором CVT, а также полноприводной или переднеприводной системой.Базовая модификация кроссовера оснащена кондиционером, фронтальными подушками безопасности, круиз-контролем, боковыми зеркалами с электроприводом и другими функциями.