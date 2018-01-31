Кроссовер Ford EcoSport получил экстремальную версию Storm

Экстремальная модификация кроссовера Ford EcoSport Storm отличается от классической версии обновлённой решёткой радиатора, пластиковым некрашеным обвесом и 17-дюймовыми колёсными дисками. К тому же у нового автомобиля затемнённые фары и шильдиком с названием спецверсии на радиаторной решетке.Экстремальную версию Ford EcoSport Storm разработчики наделили богатым оснащением, в него входит 7 подушек безопасности, адаптивный круиз контроль, камера заднего вида и мультимедийная система с дисплеем диагональю 8 дюймов.Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат объёмом 2,0 литра мощностью 170 лошадиных сил, который комплектуется автоматической трансмиссией и полноприводной системой. На бразильском рынке данная модификация появится в продаже со следующего месяца.