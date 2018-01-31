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Кроссовер Ford EcoSport получил экстремальную версию Storm
Компания Ford продемонстрировала экстремальную модификацию кроссовера EcoSport в комплектации Storm. Автомобиль Ford EcoSport Storm разработан специально для бразильского рынка.

Кроссовер Ford EcoSport получил экстремальную версию Storm


Экстремальная модификация кроссовера Ford EcoSport Storm отличается от классической версии обновлённой решёткой радиатора, пластиковым некрашеным обвесом и 17-дюймовыми колёсными дисками. К тому же у нового автомобиля затемнённые фары и шильдиком с названием спецверсии на радиаторной решетке.

Экстремальную версию Ford EcoSport Storm разработчики наделили богатым оснащением, в него входит 7 подушек безопасности, адаптивный круиз контроль, камера заднего вида и мультимедийная система с дисплеем диагональю 8 дюймов.

Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат объёмом 2,0 литра мощностью 170 лошадиных сил, который комплектуется автоматической трансмиссией и полноприводной системой. На бразильском рынке данная модификация появится в продаже со следующего месяца.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:40
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