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Представители компании Haval рассказали о строительстве российского завода
Китайская компания Haval строит в России свой собственный завод. Об этом накануне сообщил генеральный директор компании «Хавейл Мотор Рус» Михаил Роткин.

Представители компании Haval рассказали о строительстве российского завода


Предприятие компании Haval строится на территории Тульской области в индустриальном парке «Узловая». По словам Ротнкина, строительство идёт по плану, до сих пор никаких срывов графика не происходило. В этом году на заводе планируют начать пуско-наладочные работы.

В настоящее время завершены работы в цехах сварки и окраски, а в сборочных и штамповочных цехах производится монтаж конвейерных линий. В этом году на предприятии планируют собрать первый автомобиль по «приладочному» циклу.

Руководство компании Haval планирует на новом российском заводе постепенно увеличивать локализацию продукции. При этом конкретных цифр названо не было.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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