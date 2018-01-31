Представители компании Haval рассказали о строительстве российского завода

Предприятие компании Haval строится на территории Тульской области в индустриальном парке «Узловая». По словам Ротнкина, строительство идёт по плану, до сих пор никаких срывов графика не происходило. В этом году на заводе планируют начать пуско-наладочные работы.В настоящее время завершены работы в цехах сварки и окраски, а в сборочных и штамповочных цехах производится монтаж конвейерных линий. В этом году на предприятии планируют собрать первый автомобиль по «приладочному» циклу.Руководство компании Haval планирует на новом российском заводе постепенно увеличивать локализацию продукции. При этом конкретных цифр названо не было.