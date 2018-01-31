Ученые: Психологический эффект музыки превосходит культурный

Эксперты выяснили, что прослушивание песен в любой из 60 изучаемых стран позволяют людям делать точные выводы о них даже после 14-секундного отрывка.Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предлагает универсальную связь между формой и функцией вокальной музыки.«Несмотря на ошеломляющее разнообразие музыки, под влиянием бесчисленных культур и легкого доступа для современного слушателя, общая человеческая природа может лежать в основе основных музыкальных структур, которые превосходят культурные различия», – сказал автор исследования доктор Самуил Мехр.«Мы показываем, что общая психология создает фундаментальные образцы в песне, которые превосходят глубокие культурные различия, – отметил докторант и один из первых авторов Манвир Сингх. – Это говорит о том, что наши эмоциональные и поведенческие реакции на эстетические стимулы удивительно похожи среди широко расходящихся популяций».Во всем животном мире существуют связи между формой и функцией вокализации. Например, рев льва или крик орла звучат враждебно по отношению к другим животным. Теперь ученые доказали, что той же концепции придерживается и наши песни.Исследователи заявили, что сейчас проводят тестирование среди людей, которые живут в изолированных, небольших обществах и никогда не слышали музыку, отличную от музыки своих культур.