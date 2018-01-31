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Ученые: Психологический эффект музыки превосходит культурный
В новом исследовании ученые Гарвардского университета обнаружили, что вокальные песни имеют тенденцию звучать одинаково, независимо от того, из какой культуры они происходят.
Ученые: Психологический эффект музыки превосходит культурный


Эксперты выяснили, что прослушивание песен в любой из 60 изучаемых стран позволяют людям делать точные выводы о них даже после 14-секундного отрывка.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предлагает универсальную связь между формой и функцией вокальной музыки.

«Несмотря на ошеломляющее разнообразие музыки, под влиянием бесчисленных культур и легкого доступа для современного слушателя, общая человеческая природа может лежать в основе основных музыкальных структур, которые превосходят культурные различия», – сказал автор исследования доктор Самуил Мехр.

«Мы показываем, что общая психология создает фундаментальные образцы в песне, которые превосходят глубокие культурные различия, – отметил докторант и один из первых авторов Манвир Сингх. – Это говорит о том, что наши эмоциональные и поведенческие реакции на эстетические стимулы удивительно похожи среди широко расходящихся популяций».

Во всем животном мире существуют связи между формой и функцией вокализации. Например, рев льва или крик орла звучат враждебно по отношению к другим животным. Теперь ученые доказали, что той же концепции придерживается и наши песни.

Исследователи заявили, что сейчас проводят тестирование среди людей, которые живут в изолированных, небольших обществах и никогда не слышали музыку, отличную от музыки своих культур.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 01:47
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