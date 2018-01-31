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Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа
Никто не идеален, даже именитые звёзды Голливуда. Хейтеры опубликовали фото как выглядят голливудские звёзды без макияжа.
Сейчас голливудские актрисы стараются придерживаться моды на естественную красоту. В Instagram они по-всевозможному пытаются рекламировать фитнес и здоровое питание, выступают за красоту без фильтров и макияжа и за равноправие полов. Безусловно, обычные зрители привык лицезреть своих кумиров только на красных дорожках в дорогих нарядах или в кинокартинах, где над ними также старается множество визажистов. Поэтому фотографии без фотошопа вызывают бурные обсуждения среди фанатов — это подтверждает, что кумиры такие же люди, как и их поклонники, сообщает Хроника.инфо.

49-летняя актриса из Австралии Наоми Уоттс, звезда фильмов «Малхолланд Драйв», «Кинг Конг» и «Разрисованная вуаль».

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


59-летняя актриса Энди Макдауэлл наиболее известна благодаря фильмам «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Долгое время была лицом рекламной кампании L’Oréal.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


39-летняя Зои Салдана, звезда фильмов «Стражи Галактики».

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


32-летняя британская актриса Кира Найтли.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


36-летняя Джессика Альба.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


39-летняя американская актриса Кэти Холмс.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


45-летняя актриса и ярая сторонница ЗОЖ (порой доходит до экстремальных мер) Гвинет Пэлтроу.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


45-летняя американская актриса Камерон Диас.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа


42-летняя актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор.

Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 17:00
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