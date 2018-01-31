Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа

Сейчас голливудские актрисы стараются придерживаться моды на естественную красоту. В Instagram они по-всевозможному пытаются рекламировать фитнес и здоровое питание, выступают за красоту без фильтров и макияжа и за равноправие полов. Безусловно, обычные зрители привык лицезреть своих кумиров только на красных дорожках в дорогих нарядах или в кинокартинах, где над ними также старается множество визажистов. Поэтому фотографии без фотошопа вызывают бурные обсуждения среди фанатов — это подтверждает, что кумиры такие же люди, как и их поклонники, сообщает Хроника.инфо.49-летняя актриса из Австралии Наоми Уоттс, звезда фильмов «Малхолланд Драйв», «Кинг Конг» и «Разрисованная вуаль».59-летняя актриса Энди Макдауэлл наиболее известна благодаря фильмам «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Долгое время была лицом рекламной кампании L’Oréal.39-летняя Зои Салдана, звезда фильмов «Стражи Галактики».32-летняя британская актриса Кира Найтли.36-летняя Джессика Альба.39-летняя американская актриса Кэти Холмс.45-летняя актриса и ярая сторонница ЗОЖ (порой доходит до экстремальных мер) Гвинет Пэлтроу.45-летняя американская актриса Камерон Диас.42-летняя актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор.