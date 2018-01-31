Хейтеры показали как выглядят звезды Голливуда по утрам без макияжа
Никто не идеален, даже именитые звёзды Голливуда. Хейтеры опубликовали фото как выглядят голливудские звёзды без макияжа.
Сейчас голливудские актрисы стараются придерживаться моды на естественную красоту. В Instagram они по-всевозможному пытаются рекламировать фитнес и здоровое питание, выступают за красоту без фильтров и макияжа и за равноправие полов. Безусловно, обычные зрители привык лицезреть своих кумиров только на красных дорожках в дорогих нарядах или в кинокартинах, где над ними также старается множество визажистов. Поэтому фотографии без фотошопа вызывают бурные обсуждения среди фанатов — это подтверждает, что кумиры такие же люди, как и их поклонники, сообщает Хроника.инфо.
49-летняя актриса из Австралии Наоми Уоттс, звезда фильмов «Малхолланд Драйв», «Кинг Конг» и «Разрисованная вуаль».
59-летняя актриса Энди Макдауэлл наиболее известна благодаря фильмам «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Долгое время была лицом рекламной кампании L’Oréal.
39-летняя Зои Салдана, звезда фильмов «Стражи Галактики».
32-летняя британская актриса Кира Найтли.
36-летняя Джессика Альба.
39-летняя американская актриса Кэти Холмс.
45-летняя актриса и ярая сторонница ЗОЖ (порой доходит до экстремальных мер) Гвинет Пэлтроу.
45-летняя американская актриса Камерон Диас.
42-летняя актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор.
Сейчас голливудские актрисы стараются придерживаться моды на естественную красоту. В Instagram они по-всевозможному пытаются рекламировать фитнес и здоровое питание, выступают за красоту без фильтров и макияжа и за равноправие полов. Безусловно, обычные зрители привык лицезреть своих кумиров только на красных дорожках в дорогих нарядах или в кинокартинах, где над ними также старается множество визажистов. Поэтому фотографии без фотошопа вызывают бурные обсуждения среди фанатов — это подтверждает, что кумиры такие же люди, как и их поклонники, сообщает Хроника.инфо.
49-летняя актриса из Австралии Наоми Уоттс, звезда фильмов «Малхолланд Драйв», «Кинг Конг» и «Разрисованная вуаль».
59-летняя актриса Энди Макдауэлл наиболее известна благодаря фильмам «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Долгое время была лицом рекламной кампании L’Oréal.
39-летняя Зои Салдана, звезда фильмов «Стражи Галактики».
32-летняя британская актриса Кира Найтли.
36-летняя Джессика Альба.
39-летняя американская актриса Кэти Холмс.
45-летняя актриса и ярая сторонница ЗОЖ (порой доходит до экстремальных мер) Гвинет Пэлтроу.
45-летняя американская актриса Камерон Диас.
42-летняя актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор.