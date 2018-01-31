Орландо Блум в Марракеше разбил болид «Формулы-Е», врезавшись в стену
Во время заездов на этапе «Формулы Е» в Марракеше актер Орландо Блум не справился с управлением и врезался в стену, разбив болид «Формулы-Е».
На официальном YouTube-канале «Формулы-Е» опубликовано видео с заезда, на котором английский актер Орландо Блум разбил гоночный болид.
Актер был приглашенным гостем на данном этапе «Формулы» в Марракеше, где отмечал свой 41-й день рождения. Здесь был организован и заезд с его участием.
Сначала Орландо проехал по трассе как пассажир с Сэмом Бердом за рулем на машине безопасности BMW i8, потом актер сел за руль Spark-Renault SRT_01E. Блум во время заезда не смог справиться с управлением и въехал в стену, незначительно повредив переднюю часть автомобиля.
Орландо не пострадал, а после аварии обломанную часть крыла разбитой им машины ему вручили в качестве подарка.
Напомним, актер Орландо Блум прославился благодаря своим ролям в сериях фильмов «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и «Хоббит».
На официальном YouTube-канале «Формулы-Е» опубликовано видео с заезда, на котором английский актер Орландо Блум разбил гоночный болид.
Актер был приглашенным гостем на данном этапе «Формулы» в Марракеше, где отмечал свой 41-й день рождения. Здесь был организован и заезд с его участием.
Сначала Орландо проехал по трассе как пассажир с Сэмом Бердом за рулем на машине безопасности BMW i8, потом актер сел за руль Spark-Renault SRT_01E. Блум во время заезда не смог справиться с управлением и въехал в стену, незначительно повредив переднюю часть автомобиля.
Орландо не пострадал, а после аварии обломанную часть крыла разбитой им машины ему вручили в качестве подарка.
Напомним, актер Орландо Блум прославился благодаря своим ролям в сериях фильмов «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и «Хоббит».