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Орландо Блум в Марракеше разбил болид «Формулы-Е», врезавшись в стену
Во время заездов на этапе «Формулы Е» в Марракеше актер Орландо Блум не справился с управлением и врезался в стену, разбив болид «Формулы-Е».
Орландо Блум в Марракеше разбил болид «Формулы-Е», врезавшись в стену


На официальном YouTube-канале «Формулы-Е» опубликовано видео с заезда, на котором английский актер Орландо Блум разбил гоночный болид.

Актер был приглашенным гостем на данном этапе «Формулы» в Марракеше, где отмечал свой 41-й день рождения. Здесь был организован и заезд с его участием.

Сначала Орландо проехал по трассе как пассажир с Сэмом Бердом за рулем на машине безопасности BMW i8, потом актер сел за руль Spark-Renault SRT_01E. Блум во время заезда не смог справиться с управлением и въехал в стену, незначительно повредив переднюю часть автомобиля.

Орландо не пострадал, а после аварии обломанную часть крыла разбитой им машины ему вручили в качестве подарка.

Напомним, актер Орландо Блум прославился благодаря своим ролям в сериях фильмов «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и «Хоббит».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:00
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