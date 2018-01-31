Альфа-банк тестирует систему анализа эмоций клиентов в своих отделениях

Руководителем R&D отдела, блока «Информационные технологии», Анатолием Петровым, сообщается для СМИ, что все проявления эмоций посетителей банка фиксируются на камеру, причем записывающим устройством начинается слежение за клиентом, сразу после входа в помещение. Сам процесс обслуживания, сопровождается оценкой восприятия оказываемых услуг, оригинальными алгоритмами банка. В итоге, с помощью интегральной модели оценки эмоций, разработанной специально для предприятия, выдается соответствующий результат.Нововведение позволит администрации Альфа-Банка четко представлять, насколько довольны клиенты вниманием сотрудников или у них остаются негативные ощущения после делового общения. При попадании в объектив, человек уже находится под тщательным изучением. Настроение, по выражению лица до визита в банк и после него, фиксируется на камеру, остальными расчетами занимается программа.