Эмбер Роуз первый раз показалась на людях после уменьшения груди на 4 размера
Фотомодель Эмбер Роуз показалась на людях впервые после уменьшения груди с 8-го размера до 4 размера.
В прошлом обладательница груди размера 36H, фотомодель Эмбер Роуз впервые решила выйти на улицу после ее уменьшения, где ее сразу же и сфотографировали папарацци.
Немногим ранее Эмбер Роуз уже поделилась результатом операции по уменьшению размеров собственного бюста в личном аккаунте Instagram.
Фотомодель появилась на улице в простом топе черного цвета и спортивных брюках. Вниманию фотографов бывшая девушка Канье Уэста явно не была рада, но в остальном вид у нее был вполне довольный. Кажется, она абсолютно не жалеет о сделанной операции.
Эмбер призналась, что очень рада тому, что теперь может без огромного лифчика носить любую одежду.
Бюст фотомодели и после операции выглядит довольно внушительно, ведь даже сейчас Эмбер может похвастаться четвертым размером груди. А те, кто начал оплакивать модельную карьеру Роуз, явно поторопились.
В прошлом обладательница груди размера 36H, фотомодель Эмбер Роуз впервые решила выйти на улицу после ее уменьшения, где ее сразу же и сфотографировали папарацци.
Немногим ранее Эмбер Роуз уже поделилась результатом операции по уменьшению размеров собственного бюста в личном аккаунте Instagram.
Фотомодель появилась на улице в простом топе черного цвета и спортивных брюках. Вниманию фотографов бывшая девушка Канье Уэста явно не была рада, но в остальном вид у нее был вполне довольный. Кажется, она абсолютно не жалеет о сделанной операции.
Эмбер призналась, что очень рада тому, что теперь может без огромного лифчика носить любую одежду.
Бюст фотомодели и после операции выглядит довольно внушительно, ведь даже сейчас Эмбер может похвастаться четвертым размером груди. А те, кто начал оплакивать модельную карьеру Роуз, явно поторопились.