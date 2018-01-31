Эмбер Роуз первый раз показалась на людях после уменьшения груди на 4 размера

В прошлом обладательница груди размера 36H, фотомодель Эмбер Роуз впервые решила выйти на улицу после ее уменьшения, где ее сразу же и сфотографировали папарацци.Немногим ранее Эмбер Роуз уже поделилась результатом операции по уменьшению размеров собственного бюста в личном аккаунте Instagram.Фотомодель появилась на улице в простом топе черного цвета и спортивных брюках. Вниманию фотографов бывшая девушка Канье Уэста явно не была рада, но в остальном вид у нее был вполне довольный. Кажется, она абсолютно не жалеет о сделанной операции.Эмбер призналась, что очень рада тому, что теперь может без огромного лифчика носить любую одежду.Бюст фотомодели и после операции выглядит довольно внушительно, ведь даже сейчас Эмбер может похвастаться четвертым размером груди. А те, кто начал оплакивать модельную карьеру Роуз, явно поторопились.