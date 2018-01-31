Россия планирует введение обязательной регистрации смартфонов
В Совфед поступило предложение от АКИТ о необходимости регистрации гражданами РФ смартфонов, в представительствах операторов мобильной связи. Процедуру планируют организовать с помощью регистрации мобильных устройств по заводскому коду IMEI, или международный идентификатор мобильного оборудования. Так же озвучены организационные моменты и условия, придерживаться которых должны пользователи, а так же соответствующая стоимость, за услуги по введению в базу данных своих же смартфонов.
Затронут вопрос возможности блокирования «серых» гаджетов и создания, так называемого, «черного» списка. Сюда должны попасть нелегально ввезенные или похищенные ранее мобильные устройства.
Вносить в состав перечня и блокировать будут модели смартфонов, фаблетов и планшетов, попавших под категорию «серого» импорта. При условии введения новшества, бесплатно разрешат провозить, в течение года, не более одного изделия. Все процедуры уже оценены, за каждый ввезенный гаджет, предполагают взимать оплату, равную 20 долларам, а каждый последующий, превышающий разрешенное количество, обойдется в 30 долларов.
Затронут вопрос возможности блокирования «серых» гаджетов и создания, так называемого, «черного» списка. Сюда должны попасть нелегально ввезенные или похищенные ранее мобильные устройства.
Вносить в состав перечня и блокировать будут модели смартфонов, фаблетов и планшетов, попавших под категорию «серого» импорта. При условии введения новшества, бесплатно разрешат провозить, в течение года, не более одного изделия. Все процедуры уже оценены, за каждый ввезенный гаджет, предполагают взимать оплату, равную 20 долларам, а каждый последующий, превышающий разрешенное количество, обойдется в 30 долларов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:20