Военные объекты США уязвимы к экстремальным климатическим изменениям, сообщают ученые

В отчете от января 2018 года, опубликованном вчера Центром по вопросам климата и безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия, было опрошено более 3500 военных объектов по всему миру. Было обнаружено, что около 50% баз сообщили о событиях, таких как штормовые наводнения, лесные пожары, засуха и ветер.Эта информация является важной основой для Министерства обороны США, поскольку оно готовится к изменению климата, сказал Джон Конгер, который служил в Минобороне во время администрации Обамы и руководил ранними этапами доклада. В финансовом законопроекте об утверждении военного законодательства на 2018 год содержится положение, в соответствии с которым каждая ветвь военных разрабатывает список оснований и установок, которые наиболее уязвимы к последствиям глобального потепления, и сообщают об их усилиях по смягчению этих последствий. Конгер сообщил, что данные опроса послужат «хорошей основой», так как отдел разрабатывает отчет, требуемый Законом об утверждении национальной обороны.До сих пор в президентстве Трампа Минобороны служил балансом с более политическими склонностями остальной администрации в вопросе изменения климата, даже если это иногда менее заметно, чем в Пентагоне эпохи Обамы. Изменение климата не было включено в недавно выпущенную Национальную стратегию обороны Пентагона. И новый опрос не был опубликован публично, пока он не был получен Центром по вопросам климата и безопасности. Первоначально он был предоставлен только Конгрессу в качестве части требования в отчёте о счете за бюджетные ассигнования на финансирование в 2017 году.Тем не менее Минобороны США, похоже, не планирует прекращать подготовку к более теплому будущему, так как в конечном итоге отчет был опубликован нынешней администрацией, сказал Конгер.