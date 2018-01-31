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Популяции крупных жуков сокращаются вследствие глобального изменению климата Земли
Новое исследование показывает, что по мере роста температур за прошедшее столетие популяции крупнейших в мире жуков стремительно сокращались, а за последние 45 лет сократились на целых 20%.

Популяции крупных жуков сокращаются вследствие глобального изменению климата Земли


Мишель Ценг, эволюционный эколог из Университета Британской Колумбии в Ванкувере и ее ученики-студенты обнаружили, что по меньшей мере 22 вида жука сократились при повышении в теплых, чем нормальные температуры. Грунтовые жуки, в которые входят тигровые жуки и жуки, поедающие многоножки, сокращают 1% от массы тела на каждые 1 °C увеличение температуры.

Чтобы убедиться, что эта картина сохранилась в дикой природе, команда использовала коллекцию насекомых из 600 000 экземпляров университета, в которую входили тысячи видов, собранных локально с конца 1800-х годов. Ученые сосредоточились на длине жесткого крыла насекомых, так называемой надкрылья, которая является хорошим прокси для общего размера. Команда также рассмотрела климатические записи, чтобы определить тенденции осадков и другие факторы помимо температуры. Пять из восьми видов сократились за последнее столетие.

Ценг сообщила, что удивлена результатами, так как считала, что изменения в доступности пищи и присутствие хищников будут иметь такое сильное влияние на размер жуков, что ее команда не увидит никаких тенденций при сравнении только их размера и изменения климата. Но они это сделали, особенно после отсортировки жуков в категории размеров. Об этом сообщают четыре крупнейших вида жуков, в том числе убийца улиток Scaphinotus angusticollis, которые сократились на 20% за последние 45 лет. Напротив, меньшие жуки не подвергались воздействию или даже немного увеличивались в размерах.

Хотя эти изменения могут показаться небольшими, они могут иметь большое влияние на экосистему, говорит Ценг. Меньшие пчелы собирают меньше пыльцы, меньшие навозные жуки очищают меньше навоза, а меньшие жуки-черепахи потребляют меньше сорняков, например. Но окончательный результат таких настроек экосистемы пока неясен.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:07
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