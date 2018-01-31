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Основатель Facebook принял решение отдавать приоритет местным новостям в ленте
Информацией о запуске новых нововведений поделился с общественностью Марк Цукерберг. Основатель соцсети Facebook, намерен решить вопросы пользователей, часто жалующихся на нехватку в ленте Facebook, местных новостей.

Многие хотят быть в курсе проблем, имеющих важное значение для определенного народа, а так же их общее влияние на жизнедеятельность. Теперь, с января месяца, новостная лента будет отображать больше новостей по текущим событиям города и региона пользователя. Рассказал об этом сам основатель соцсети Марк Цукерберг.
Основатель Facebook принял решение отдавать приоритет местным новостям в ленте


С его слов, в текущем году, Facebook запустит и опробует разработку в США, а позже данная возможность будет постепенно расширяться на другие страны. Ранее, данная соцсеть уже запустила обновление, позволяющее пользователю социальной сети дать оценку достоверности непосредственного источника опубликованной новости. А после этого, самим Соросом выдвинуты обвинения, как для Facebook, так и Google, в формировании преднамеренной зависимости у пользователей.
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:10
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