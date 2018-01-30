Астрономы впервые обнаружили звездообразующее вещество во враждебных ветрах черных дыр

Астрономы поставили под сомнение возможность пережить тепло энергичных оттоков, однако согласно результатам исследований Центра междисциплинарных исследований и исследований в астрофизике Северо-Западного университета (CIERA) выявлено, что в ветрах рождаются совершенно иные молекулы, имеющие уникальные свойства, позволяющие им не только адаптироваться, но и процветать в столь негостеприимной среде.«Когда ветер черной дыры подметает газ из своей галактики-хозяина, газ нагревается до сверхвысоких температур, что уничтожает любые существующие молекулы. При помощи компьютерного моделирования химического состава ветров черной дыры было обнаружено нечто удивительное - этот замедленный газ впоследствии охладился и образовал новые молекулярные соединения», - рассказал докторанта Линдгеймера Александра Ричинга.В 2015 году ученые доказали гипотезу существования мощных ветров вокруг сверхмассивных черных дыр, убивающим все на своем пути, однако спустя два года в 2017 году астрономы наблюдали быстрое перемещение новых звезд, образующихся на ветрах - явление, которое, по их мнению, было бы невозможно, учитывая экстремальные условия в оттоках с черной дырой.Новые звезды формируются из молекулярного газа, поэтому новая теория образования молекул Ричинга помогает объяснить образование новых звезд в ветрах. Он поддерживает предыдущие предсказания, что ветры черной дыры разрушают молекулы при первом столкновении, но также предсказывают, что новые молекулы, включая водород, монооксид углерода и воду, могут образоваться в самих ветрах.