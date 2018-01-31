«Русская Анджелина Джоли» доказала, что пластики не делала

Недавно модель с Дальнего Востока обнародовала в Instagram снимок, сделанный в день ее 16-летия. Свою публикацию девушка подписала: «Я не прибегала к пластической хирургии. Здесь мне 16 лет». И действительно, фото того времени и настоящего – почти не отличаются: Регина мало изменилась и все так же походит на знаменитую американку, как и раньше.По словам самой Регины, она никак не пытается походить на своего почти двойника, например, не накладывает похожий макияж. Наоборот, Кова как раз против того, чтобы быть тенью Джоли. Даже фанатов попросила не сравнивать их постоянно. Своей целью модель видит быть индивидуумом, прекрасным самому по себе.