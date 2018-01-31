Bugatti Veyron Арнольда Шварценеггера был продан за 2,5 млн долларов

Принадлежавший актеру Голливуда Арнольду Шварценеггеру автомобиль Bugatti Veyron 2015-го года выпуска с пробегом всего 1600 км был продан за 2,5 миллионов долларов. Он разгоняется до скорости 100 км/ч за 2,5 секунды. Машина актера имеет серебряный цвет и четырехместный салон из натуральной кожи.По предварительным данным стало известно, что перекупил Bugatti дилер по имени Оби Океке, который ранее уже продавал американскому боксеру Флойду Мейвезеру другой эксклюзивный автомобиль.