Bugatti Veyron Арнольда Шварценеггера был продан за 2,5 млн долларов
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер продал свой автомобиль Bugatti Veyron за колоссальную сумму - $2,5 млн (по нынешнему курсу около 141 млн рублей).
Принадлежавший актеру Голливуда Арнольду Шварценеггеру автомобиль Bugatti Veyron 2015-го года выпуска с пробегом всего 1600 км был продан за 2,5 миллионов долларов. Он разгоняется до скорости 100 км/ч за 2,5 секунды. Машина актера имеет серебряный цвет и четырехместный салон из натуральной кожи.
По предварительным данным стало известно, что перекупил Bugatti дилер по имени Оби Океке, который ранее уже продавал американскому боксеру Флойду Мейвезеру другой эксклюзивный автомобиль.
Принадлежавший актеру Голливуда Арнольду Шварценеггеру автомобиль Bugatti Veyron 2015-го года выпуска с пробегом всего 1600 км был продан за 2,5 миллионов долларов. Он разгоняется до скорости 100 км/ч за 2,5 секунды. Машина актера имеет серебряный цвет и четырехместный салон из натуральной кожи.
По предварительным данным стало известно, что перекупил Bugatti дилер по имени Оби Океке, который ранее уже продавал американскому боксеру Флойду Мейвезеру другой эксклюзивный автомобиль.