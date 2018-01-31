В России испытали самую длинную в мире сверхпроводящую кабельную линию

Уже завершены испытания указанной кабельной линии, по длине она превзошла существующие в мире на базе высокотемпературных сверхпроводников. Проект организован лидирующей энергетической компанией Российской Федерации. Почти три километра составила протяженности линии, по более точным данным - 2 км. 500 метров, которые соединят две подстанции культурной столицы РФ.Сверхпроводники, существующие в настоящее время, не обладают достаточной длинной, эта основная проблема, решаемая ученными-разработчиками в сфере энергетики. Вопрос в создании подобного проводника, но с наиболее возможными параметрами по длине. Самым длинным действующим проводником, на данный момент, считается расположенный на территории Германии и равный длинне 1000 метров.