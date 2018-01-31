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В России испытали самую длинную в мире сверхпроводящую кабельную линию
В составе линии применили кабель, включающий высокотемпературные сверхпроводники, выдерживаемые температуры условий работы позволили достичь критических показателей, превышающих температуру кипения азота. Данным проектом соединят в Санкт-Петербурга две энергоподстанции.

Уже завершены испытания указанной кабельной линии, по длине она превзошла существующие в мире на базе высокотемпературных сверхпроводников. Проект организован лидирующей энергетической компанией Российской Федерации. Почти три километра составила протяженности линии, по более точным данным - 2 км. 500 метров, которые соединят две подстанции культурной столицы РФ.
В России испытали самую длинную в мире сверхпроводящую кабельную линию


Сверхпроводники, существующие в настоящее время, не обладают достаточной длинной, эта основная проблема, решаемая ученными-разработчиками в сфере энергетики. Вопрос в создании подобного проводника, но с наиболее возможными параметрами по длине. Самым длинным действующим проводником, на данный момент, считается расположенный на территории Германии и равный длинне 1000 метров.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:20
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