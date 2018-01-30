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Галина Юдашкина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности
На днях молодая мама Галина Юдашкина рассказала о том, что столкнулась с некоторыми трудностями во время второй беременности.
Галина Юдашкина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время беременности


В октябре 2017 года появилась новость о том, что Галина Юдашкина во второй раз готовится стать мамой. На днях она поделилась информацией о том, что ее вторая беременность протекает не так легко, как первая.

Единственная дочь основателя модного Дома Valentin Yudashkin, 27-летняя Галина, долго пыталась скрывать от публики под свободными нарядами свою вторую беременность. Она не спешила распространять эту новость из-за плохого самочувствия во время первого триместра.

Сейчас Галина решила поделиться с поклонниками различиями своих двух беременностей: «Эта беременность начиналась тяжелее чем первая, три месяца токсикоза как по классике, но потом 2-й триместр отличного заряда энергии для работы и новых проектов».

Весной текущего года 27-Галина Юдашкина испытает радость материнства во второй раз.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:02
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