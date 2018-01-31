Северная Корея нашла нарушения прав человека в США

Власти Северной Кореи заявили, что обнаружили главные нарушения прав человека в Соединенных Штатах. Таков итог исследования соблюдения основ правозащиты за 2017 год.Пхеньян уверен в том, что США прикрываются имитацией защиты демократии, чтобы скрывать правду, которая состоит в обратном. По мнению корейцев, в Америке процветает расовая дискриминация, и нарушение прав людей, в пример корейскому народу приводят события 2017 года в Шарлотсвилле.Также в США, уверены в Пхеньяне, огромное количество наркоманов, сексуальных преступлений и высочайшая безработица, что делает жизнь в США просто невыносимой.Северная Корея считает, что в Штатах существует именно политика защиты целей капиталистов против интересов народа. Президента Трампа они обвинили в том, что он окружил себя миллиардерами, предоставив им кресла на государственно важных должностях.Пхеньян даже посчитал деньги в карманах госчиновников США, так, по мнению корейских экспертов, средний чиновник владеет 14 миллиардами долларов.