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В МГУ разработан новый алгоритм обработки сигналов от космических радаров
Специалисты в области физики из МГУ создали новый алгоритм, который позволит эффективнее обрабатывать сигнал от посторонних шумов.

В МГУ разработан новый алгоритм обработки сигналов от космических радаров


Новый алгоритм называют CLUtter SIMulator. При разработке алгоритма инженеры применяли систему расчетов, которую обрабатывали с помощью вычислительных технологий «Ломоносов» и «Чебышев». Созданная программа позволяет эффективнее бороться с помехами, которые радиоприемники получают от далеких объектов.

Стоит отметить, что изучение дальних планет проводится путем посылания электромагнитных сигналов в сторону объекта. Полученное отражение позволяет чуть больше узнать о строении планеты, но при этом специалистам мешает посторонний шум. Именно с ним физики МГУ и начали бороться.

Испытание CLUtter SIMulator проводилось с применением данных, которые предоставил космический аппарат Mars Global Surveyor. Таким образом, ученые составили подробную радиограмму Марса с учетом ионосферы планеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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