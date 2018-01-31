В МГУ разработан новый алгоритм обработки сигналов от космических радаров

Новый алгоритм называют CLUtter SIMulator. При разработке алгоритма инженеры применяли систему расчетов, которую обрабатывали с помощью вычислительных технологий «Ломоносов» и «Чебышев». Созданная программа позволяет эффективнее бороться с помехами, которые радиоприемники получают от далеких объектов.Стоит отметить, что изучение дальних планет проводится путем посылания электромагнитных сигналов в сторону объекта. Полученное отражение позволяет чуть больше узнать о строении планеты, но при этом специалистам мешает посторонний шум. Именно с ним физики МГУ и начали бороться.Испытание CLUtter SIMulator проводилось с применением данных, которые предоставил космический аппарат Mars Global Surveyor. Таким образом, ученые составили подробную радиограмму Марса с учетом ионосферы планеты.