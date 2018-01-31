В 2020 году на орбите Земли появятся спутники-дозаправщики

Данный проект разрабатывается для того, чтобы исключить появление космического мусора на орбите Земли. Так на данный момент спутники способны работать около 10-15 лет пока не закончится топливо. Подобную проблему инженеры собираются решить с помощью устройств Space Drone. Помимо основной функции аппараты также смогут убирать неработающие по техническим причинам спутники с орбиты Земли.Интересно, что уже сейчас у руководства проекта Effective Space есть договоренность с несколькими компаниями-разработчиками космических устройств связи.