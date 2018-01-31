В 2020 году на орбите Земли появятся спутники-дозаправщики
Специалисты компании Effective Space разрабатывают спутники, которые в 2020 году собираются вывести на земную орбиту в качестве танкеров с топливом. Таким образом, они будут заниматься тем, что станут заправлять космические аппараты, которые истощили свой запас топлива.
Данный проект разрабатывается для того, чтобы исключить появление космического мусора на орбите Земли. Так на данный момент спутники способны работать около 10-15 лет пока не закончится топливо. Подобную проблему инженеры собираются решить с помощью устройств Space Drone. Помимо основной функции аппараты также смогут убирать неработающие по техническим причинам спутники с орбиты Земли.
Интересно, что уже сейчас у руководства проекта Effective Space есть договоренность с несколькими компаниями-разработчиками космических устройств связи.
Данный проект разрабатывается для того, чтобы исключить появление космического мусора на орбите Земли. Так на данный момент спутники способны работать около 10-15 лет пока не закончится топливо. Подобную проблему инженеры собираются решить с помощью устройств Space Drone. Помимо основной функции аппараты также смогут убирать неработающие по техническим причинам спутники с орбиты Земли.
Интересно, что уже сейчас у руководства проекта Effective Space есть договоренность с несколькими компаниями-разработчиками космических устройств связи.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20