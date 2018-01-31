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В 2020 году на орбите Земли появятся спутники-дозаправщики
Специалисты компании Effective Space разрабатывают спутники, которые в 2020 году собираются вывести на земную орбиту в качестве танкеров с топливом. Таким образом, они будут заниматься тем, что станут заправлять космические аппараты, которые истощили свой запас топлива.

В 2020 году на орбите Земли появятся спутники-дозаправщики


Данный проект разрабатывается для того, чтобы исключить появление космического мусора на орбите Земли. Так на данный момент спутники способны работать около 10-15 лет пока не закончится топливо. Подобную проблему инженеры собираются решить с помощью устройств Space Drone. Помимо основной функции аппараты также смогут убирать неработающие по техническим причинам спутники с орбиты Земли.

Интересно, что уже сейчас у руководства проекта Effective Space есть договоренность с несколькими компаниями-разработчиками космических устройств связи.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:20
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