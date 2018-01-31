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Родченков пожалел о принадлежности к русским
Родченков пожалел о своей принадлежности к русским.
Родченков пожалел о принадлежности к русским

Информатор WADA и экс-руководитель антидопинговой лаборатории Москвы Григорий Родченков жалеет о своей принадлежности к российской национальности. По его мнению, ментальность россиян застыла в прошлом, с его слов, это философия лжи и отрицания правды.

По мнению Родченкова, Россия на самом деле не делает никаких шагов для улучшения и исправления ситуации, занимаясь только пропагандой.

О своих же действиях экс-чиновник российского спорта заявил как о абсолютно моральных, с его слов, ему нечего стыдится. Единственное, что вызывает у него стыд – то, что он русский. По информации Родченкова, систематический прием спортсменами допинга начался еще в СССР, в 980-е годы.

Статус информатора Родченков получил после эмиграции в США в 2016 году, тогда же он разразился обвинениями в адрес российских призеров Олимпиады 2014 года. Именно деятельность экс-чиновника привела к масштабным расследованиям использования допинга в России и санкциям относительно наших спортсменов.
Спорт
Добавил: tidings Сегодня, 08:40
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