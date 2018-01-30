Пользователи Сети засмеяли Киркорова за «прикид маляра»

Фото, которое высмеяли фолловеры, Филипп Киркоров разместил в Instagram. Сделан снимок в Лас-Вегасе, в отеле «MGM Grand». На нем шоумен запечатлен в спортивных брюках и жилетке белого цвета бренда Greg Lauren и в оранжевой рубашке Supreme.Пользователи Сети сравнили наряд Киркорова с одеждой маляра и посоветовали ему попытаться «одеваться по-человечески». Один из подписчиков написал: «Ну что за шмотки? Смех один». Другой подхватил: «Филипп, у Вас прикид маляра или художника».Киркоров на критические замечания публики никак не ответил.Greg Lauren — американский бренд женской и мужской одежды дизайнера и актера Грега Лорена.Supreme — американский бренд молодежной одежды, ориентированный на скейтеров и поклонников хип-хопа. Один из самых хайповых брендов 2017 года.