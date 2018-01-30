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Пользователи Сети засмеяли Киркорова за «прикид маляра»
Филиппа Киркорова, одетого в спортивные брюки и жилетку модного бренда Greg Lauren и в рубашку Supreme, пользователи Сети засмеяли, сравнив его с маляром.
Пользователи Сети засмеяли Киркорова за «прикид маляра»


Фото, которое высмеяли фолловеры, Филипп Киркоров разместил в Instagram. Сделан снимок в Лас-Вегасе, в отеле «MGM Grand». На нем шоумен запечатлен в спортивных брюках и жилетке белого цвета бренда Greg Lauren и в оранжевой рубашке Supreme.

Пользователи Сети сравнили наряд Киркорова с одеждой маляра и посоветовали ему попытаться «одеваться по-человечески». Один из подписчиков написал: «Ну что за шмотки? Смех один». Другой подхватил: «Филипп, у Вас прикид маляра или художника».

Киркоров на критические замечания публики никак не ответил.

Greg Lauren — американский бренд женской и мужской одежды дизайнера и актера Грега Лорена.

Supreme — американский бренд молодежной одежды, ориентированный на скейтеров и поклонников хип-хопа. Один из самых хайповых брендов 2017 года.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:30
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