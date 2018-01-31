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В России подешевел iPhone 8 Plus
На рынке смартфонов России снизилась стоимость смартфона iPhone 8 Plus, который совсем недавно был одним из самых популярных устройств компании Apple. Таким образом, со старта продаж цена девайса упала на 20% и на этот раз пользователи смогут приобрести устройство за 51 500 рублей.

В России подешевел iPhone 8 Plus


Стоит отметить, что ранее смартфон предлагали за 64 990 рублей. На данный момент восьмое поколение iPhone продается по цене, которая находится в пределах 50 030 - 51 500 рублей. Нужно также напомнить, что iPhone 8 Plus был представлен на российском рынке в первой половине прошедшей осени, а вместе с ним пользователям начали продавать и iPhone 8. За прошедшее время оба телефона подешевели примерно на 14 тысяч рублей. Некоторые специалисты рынка смартфонов уверены, что снижение цены связано с падением популярности устройств.

Как бы там ни было, но это не единственные мобильные телефоны, которые стали дешевле в России. Так в этот список попали такие модели смартфонов как iPhone X и Samsung Galaxy S8.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:10
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