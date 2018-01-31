В России подешевел iPhone 8 Plus

Стоит отметить, что ранее смартфон предлагали за 64 990 рублей. На данный момент восьмое поколение iPhone продается по цене, которая находится в пределах 50 030 - 51 500 рублей. Нужно также напомнить, что iPhone 8 Plus был представлен на российском рынке в первой половине прошедшей осени, а вместе с ним пользователям начали продавать и iPhone 8. За прошедшее время оба телефона подешевели примерно на 14 тысяч рублей. Некоторые специалисты рынка смартфонов уверены, что снижение цены связано с падением популярности устройств.Как бы там ни было, но это не единственные мобильные телефоны, которые стали дешевле в России. Так в этот список попали такие модели смартфонов как iPhone X и Samsung Galaxy S8.