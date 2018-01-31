В России подешевел iPhone 8 Plus
На рынке смартфонов России снизилась стоимость смартфона iPhone 8 Plus, который совсем недавно был одним из самых популярных устройств компании Apple. Таким образом, со старта продаж цена девайса упала на 20% и на этот раз пользователи смогут приобрести устройство за 51 500 рублей.
Стоит отметить, что ранее смартфон предлагали за 64 990 рублей. На данный момент восьмое поколение iPhone продается по цене, которая находится в пределах 50 030 - 51 500 рублей. Нужно также напомнить, что iPhone 8 Plus был представлен на российском рынке в первой половине прошедшей осени, а вместе с ним пользователям начали продавать и iPhone 8. За прошедшее время оба телефона подешевели примерно на 14 тысяч рублей. Некоторые специалисты рынка смартфонов уверены, что снижение цены связано с падением популярности устройств.
Как бы там ни было, но это не единственные мобильные телефоны, которые стали дешевле в России. Так в этот список попали такие модели смартфонов как iPhone X и Samsung Galaxy S8.
Стоит отметить, что ранее смартфон предлагали за 64 990 рублей. На данный момент восьмое поколение iPhone продается по цене, которая находится в пределах 50 030 - 51 500 рублей. Нужно также напомнить, что iPhone 8 Plus был представлен на российском рынке в первой половине прошедшей осени, а вместе с ним пользователям начали продавать и iPhone 8. За прошедшее время оба телефона подешевели примерно на 14 тысяч рублей. Некоторые специалисты рынка смартфонов уверены, что снижение цены связано с падением популярности устройств.
Как бы там ни было, но это не единственные мобильные телефоны, которые стали дешевле в России. Так в этот список попали такие модели смартфонов как iPhone X и Samsung Galaxy S8.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:10