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Том Харди засветил сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо
Том Харди засветил сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо.
Том Харди засветил сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо

Киноактер из Великобритании Том Харди выполнил условия спора, который он ранее проиграл. Так, в декабре он обязался набить себе тату с упоминанием голливудского коллеги Леонардо Ди Каприо.

Спор касался картиной с участием Ди Каприо, нашумевшем «Выживший» спор. Харди был уверен, что фильм даже не представят ни в одной из номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар». В итоге картина все же получила целых три статуэтки, в числе которых была и личная награда Леонардо Ди Каприо, как лучшему актеру.

В доказательство исполненного условия пари Харди фотограф и друг актера Калистерио опубликовал на странице своего профиля в социальной сети Instagram фотографию, на которой явно видны буквы на предплечье актера. Надпись гласит, что Лео знает все, такая же татуировка видна и на некоторых других снимках с Харди.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 05:30
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