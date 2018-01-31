Том Харди засветил сделанную на спор татуировку с именем Ди Каприо.

Киноактер из Великобритании Том Харди выполнил условия спора, который он ранее проиграл. Так, в декабре он обязался набить себе тату с упоминанием голливудского коллеги Леонардо Ди Каприо.Спор касался картиной с участием Ди Каприо, нашумевшем «Выживший» спор. Харди был уверен, что фильм даже не представят ни в одной из номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар». В итоге картина все же получила целых три статуэтки, в числе которых была и личная награда Леонардо Ди Каприо, как лучшему актеру.В доказательство исполненного условия пари Харди фотограф и друг актера Калистерио опубликовал на странице своего профиля в социальной сети Instagram фотографию, на которой явно видны буквы на предплечье актера. Надпись гласит, что Лео знает все, такая же татуировка видна и на некоторых других снимках с Харди.