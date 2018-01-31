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Apple может не выпустить iPhone SE 2
Apple может поменять планы касательно массового производства смартфона версии iPhone S2, принадлежащей к бюджетному сегменту.

Apple может не выпустить iPhone SE 2

Гаджет оснащается быстрым процессором, имея доступную цену. В устройстве нет функции беспроводной зарядки, а также Face ID. Между тем покупатели, которые ожидают выход SE2 могут быть разочарованы. Фанаты желают, чтобы устройство сохранило прежние свои габариты, однако стало более высокотехнологичным, приобрело новые функции и поддержку быстрой подзарядки. iPhone SE 2 официально анонсируют в марте. По мнению Мин-Чи Куо, аналитика компании KGI Seucirities, все ожидающие новый бюджетный девайс компании Apple, могут разочароваться.

Эксперт в течении 5 лет довольно точно предсказывает планы корпорации. В свою очередь это получается благодаря сотрудничеству с поставщиками комплектующих. Apple в этом году не рискует выпускать iPhone SE. Она сосредоточит внимание на стратегических изделиях.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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