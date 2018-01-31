В Африке нашли древнюю рептилию длиной с автобус
В Африке нашли древнюю рептилию длиной с современный автобус.
Египетские ученые нашли новый вид зауроподов, древних динозавров. Они являются травоядными длинношеие животные, жившее на земле около 80 миллионов лет назад.
Ископаемые части Mansourasaurus shahinae нашли на востоке пустыни в Ливии, находка оказалась самой полной из всех подобных.
Обнаруженные части головы, зубы, позвоночные кости и ребра относятся к эпохе позднего мела. Рептилия достигала до 10 метров, это почти с современный автобус, что для ее вида не так уж и много.
По предположениям палеонтологов, эти животные попали на территорию Африку почти сто миллионов лет назад еще до того, как Африка отделилась и оформилась, как отдельный континент.
Египетские ученые нашли новый вид зауроподов, древних динозавров. Они являются травоядными длинношеие животные, жившее на земле около 80 миллионов лет назад.
Ископаемые части Mansourasaurus shahinae нашли на востоке пустыни в Ливии, находка оказалась самой полной из всех подобных.
Обнаруженные части головы, зубы, позвоночные кости и ребра относятся к эпохе позднего мела. Рептилия достигала до 10 метров, это почти с современный автобус, что для ее вида не так уж и много.
По предположениям палеонтологов, эти животные попали на территорию Африку почти сто миллионов лет назад еще до того, как Африка отделилась и оформилась, как отдельный континент.
Наука
Добавил: tidings Сегодня, 07:35