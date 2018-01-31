В Африке нашли древнюю рептилию длиной с автобус

Египетские ученые нашли новый вид зауроподов, древних динозавров. Они являются травоядными длинношеие животные, жившее на земле около 80 миллионов лет назад.Ископаемые части Mansourasaurus shahinae нашли на востоке пустыни в Ливии, находка оказалась самой полной из всех подобных.Обнаруженные части головы, зубы, позвоночные кости и ребра относятся к эпохе позднего мела. Рептилия достигала до 10 метров, это почти с современный автобус, что для ее вида не так уж и много.По предположениям палеонтологов, эти животные попали на территорию Африку почти сто миллионов лет назад еще до того, как Африка отделилась и оформилась, как отдельный континент.