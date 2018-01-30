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ZenFone 5 должны представить на Mobile World Congress в феврале
Стало известно, что новое устройство компании Asus, ZenFone пятой генерации, был сертифицирован Wi-Fi Alliance. Таким образом, мобильный девайс должен появиться на публике уже в следующем месяце в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

ZenFone 5 должны представить на Mobile World Congress в феврале


На данный момент известен кодовый номер нового смартфона ZenFone. Сообщается, что его пока подписали как ASUS_X00QD. Согласно официальным данным, устройство получит в качестве программной платформы операционную систему Android 8.0 Oreo. Вполне возможно, что новинка появится на рынке в списке средних по цене девайсов.

Ожидается, что в текущем году ZenFone 5 может выйти сразу в нескольких модификациях. На российском рынке будет представлена версия ZenFone 5 Lite, стоимость которой укажут уже ближе к началу продаж.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:41
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