ZenFone 5 должны представить на Mobile World Congress в феврале

На данный момент известен кодовый номер нового смартфона ZenFone. Сообщается, что его пока подписали как ASUS_X00QD. Согласно официальным данным, устройство получит в качестве программной платформы операционную систему Android 8.0 Oreo. Вполне возможно, что новинка появится на рынке в списке средних по цене девайсов.Ожидается, что в текущем году ZenFone 5 может выйти сразу в нескольких модификациях. На российском рынке будет представлена версия ZenFone 5 Lite, стоимость которой укажут уже ближе к началу продаж.