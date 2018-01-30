Huawei Honor 7X получит ПО для сканирования лица

Новость об этом нововведении появилась на сайте портала The Android Soul. Стоит отметить, что подобное обновление для программной прошивки Honor 7X было продемонстрировано в рамках презентации устройства Honor V10. Таким образом, стало известно, что настроить данную функцию можно будет в разделе «Безопасность и конфиденциальность».Помимо опции сканирования лица, пользователи мобильных девайсов Huawei Honor 7X смогут также использовать функцию дополнительной реальности, которая появится в настройках камеры. Пока что новшество предоставляется на рынке Китая, а о международной премьере еще ничего неизвестно.