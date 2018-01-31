Рэпер Мот и его жена Мария назвали долгожданного сына редким именем

Всего несколько дней назад жена Мота Мария подарила ему наследника. И вот на днях маму с сыночком выписали из больницы.Несколько дней назад супруги побывали на свадьбе Анастасии и Дмитрия Тарасовых. Мария также появилась на мероприятии, чтобы поздравить молодоженов, даже несмотря на то, что всего короткое время назад ее выписали из родильного дома. На девушке было одето черное вечернее платье.Мот в качестве поздравления исполнил для молодых несколько композиций. И, в свою очередь, также принимал поздравления с появлением на свет сына. Именно на свадьбе у своих друзей, Матвей Мельников сообщил о своем решении назвать наследника Соломоном. Это древнее еврейское имя, которое означает «мир и покой».Стоит добавить, что супруги вместе уже третий год. Знакомство их произошло благодаря социальным сетям, после чего в скором времени они вместе решили отдохнуть в Таиланде. Именно там исполнитель сделал предложение Марии.Пышная свадьба состоялась в 2016 году. А во время беременности счастливая пара записала клип на композицию «Когда исчезнет слово».