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Надежда Бабкина навестила внуков и опубликовала фото в Instagram
Певица решила приехать в деревню к своим внукам, чтобы провести с ними выходные дни. Надежда Бабкина опубликовала фото в Instagram, после чего поклонники написали много позитивных комментариев.

Наследник звезды Даниил вместе с семьей живет в деревне Дубцы, куда она любит приезжать, чтобы насладиться прекрасной природой и чистым воздухом. В этот раз погода порадовала Надежду Бабкину обилием снега, так что она вместе с детьми весело провела время на прогулке.

Надежда Бабкина навестила внуков и опубликовала фото в Instagram


Подписчики были в восторге от трогательного сюжета и отметили, как прекрасно иметь столько малышей рядом. Они назвали артистку отличной бабушкой, всегда уделяющей время своим близким людям, несмотря на плотный рабочий график, после чего пожелали ей здоровья и творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:05
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