Надежда Бабкина навестила внуков и опубликовала фото в Instagram

Наследник звезды Даниил вместе с семьей живет в деревне Дубцы, куда она любит приезжать, чтобы насладиться прекрасной природой и чистым воздухом. В этот раз погода порадовала Надежду Бабкину обилием снега, так что она вместе с детьми весело провела время на прогулке.Подписчики были в восторге от трогательного сюжета и отметили, как прекрасно иметь столько малышей рядом. Они назвали артистку отличной бабушкой, всегда уделяющей время своим близким людям, несмотря на плотный рабочий график, после чего пожелали ей здоровья и творческих успехов.