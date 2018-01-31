Instagram начнет поддерживать режим видеозвонков

Возможность начать видеозвонок станет доступной только в раньше существовавших диалогах Instagram. Стоит отметить, что значок про активацию появится в сообщениях Instagram Direct в верхнем углу. Он сможет запускаться при помощи всего одного нажатия. Проект находится пока на стадии разработки. В компании не желают комментировать слухи.В свою очередь Facebook, являющаяся материнской компанией Instagram, запустила уже видеозвонки с семнадцатью миллиардами видеочатов, которые используют приложение с прошлого года. Snapchat позволяет своим потенциальным пользователям осуществлять звуковые звонки, общаться в специальном чате. Новую кнопку обнаружили специалисты, которые изучали код данной актуальной версии Instagram.