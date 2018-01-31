АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Орбита МКС была увеличена на 600 метров
Как сообщили представители Центра управления полетами, орбита Международной космической станции была увеличена на 600 метров. По словам специалистов, это необходимо для того чтобы создать благоприятные условия для стыковки космического грузового корабля «Прогресс МС-08» со станцией.

Орбита МКС была увеличена на 600 метров


Сообщается, что корректировка орбиты была внесена в полетную программу Международной космической станции, поэтому сегодня в 18:25 по московскому времени для изменения высоты специалисты задействовали двигательные установки модуля «Звезда».

Известно, что работа двигателей длилась в течение 22,8 секунды. Таким образом, на данный момент МКС и ее экипаж уже работает на высоте в 404,8 километра. Повышение орбиты было запланировано вследствие необходимости создания соответствующих баллистических маневров для грузовика «Прогресс МС-08», который стартует с космодрома Байконур 11 февраля.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестры-модели Хадид снялись в откровенной
Пэрис Хилтон превратилась в двойника Ким Кардашьян
Виновник ложной ракетной тревоги на Гавайях
Учёные: Для сердца цельное молоко полезнее
В школах РФ могут ввести уроки психологии
«Кремлевский список» США назвали угрозой
Просмотреть все новости