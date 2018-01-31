Орбита МКС была увеличена на 600 метров

Сообщается, что корректировка орбиты была внесена в полетную программу Международной космической станции, поэтому сегодня в 18:25 по московскому времени для изменения высоты специалисты задействовали двигательные установки модуля «Звезда».Известно, что работа двигателей длилась в течение 22,8 секунды. Таким образом, на данный момент МКС и ее экипаж уже работает на высоте в 404,8 километра. Повышение орбиты было запланировано вследствие необходимости создания соответствующих баллистических маневров для грузовика «Прогресс МС-08», который стартует с космодрома Байконур 11 февраля.