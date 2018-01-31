Орбита МКС была увеличена на 600 метров
Как сообщили представители Центра управления полетами, орбита Международной космической станции была увеличена на 600 метров. По словам специалистов, это необходимо для того чтобы создать благоприятные условия для стыковки космического грузового корабля «Прогресс МС-08» со станцией.
Сообщается, что корректировка орбиты была внесена в полетную программу Международной космической станции, поэтому сегодня в 18:25 по московскому времени для изменения высоты специалисты задействовали двигательные установки модуля «Звезда».
Известно, что работа двигателей длилась в течение 22,8 секунды. Таким образом, на данный момент МКС и ее экипаж уже работает на высоте в 404,8 километра. Повышение орбиты было запланировано вследствие необходимости создания соответствующих баллистических маневров для грузовика «Прогресс МС-08», который стартует с космодрома Байконур 11 февраля.
Сообщается, что корректировка орбиты была внесена в полетную программу Международной космической станции, поэтому сегодня в 18:25 по московскому времени для изменения высоты специалисты задействовали двигательные установки модуля «Звезда».
Известно, что работа двигателей длилась в течение 22,8 секунды. Таким образом, на данный момент МКС и ее экипаж уже работает на высоте в 404,8 километра. Повышение орбиты было запланировано вследствие необходимости создания соответствующих баллистических маневров для грузовика «Прогресс МС-08», который стартует с космодрома Байконур 11 февраля.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:40