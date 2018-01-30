АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Смоленск имеет много фантомов далеких времен и хранит тайну сокровищ Наполеона
EUR 69.54 USD 56.29
Курс валют на 31.01.2018

Поклонники не оценили зимний образ певицы Валерии из-за обуви на шпильках
Певица Валерия давно стала образцом для подражания у многих поклонников. Но они не оценили зимний образ звезды из-за обуви на шпильках после просмотра фото в Instagram.

Исполнительница позировала перед камерой на улице, надев короткое красное пальто и сапоги аналогичного цвета, но подписчики отметили, что на ней нет шапки. Певица Валерия лаконично отметила, что ей понравился чудесный день, после чего фанаты написали много лестных комплиментов, назвав кумира образцом элегантности.

Поклонники не оценили зимний образ певицы Валерии из-за обуви на шпильках


Однако пользователи сетей стали беспокоиться за здоровье артистки, которая одета не по погоде. Особое негодование вызвала обувь, которая вообще не подходит для скользких улиц, а также может быстро испортиться из-за посыпанной соли на асфальте. Самые продвинутые поклонники отметили, что в таком наряде знаменитость ездит на машине, а не ходит пешком, как остальные люди.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеканалы запущена платформа для легального
Близнецы потребовали у Apple 20 000 000 за то,
Военные объекты США уязвимы к экстремальным
Популяции крупных жуков сокращаются вследствие
Алла Пугачева возвращается на сцену и выступит на
Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от
Просмотреть все новости