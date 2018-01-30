Поклонники не оценили зимний образ певицы Валерии из-за обуви на шпильках

Исполнительница позировала перед камерой на улице, надев короткое красное пальто и сапоги аналогичного цвета, но подписчики отметили, что на ней нет шапки. Певица Валерия лаконично отметила, что ей понравился чудесный день, после чего фанаты написали много лестных комплиментов, назвав кумира образцом элегантности.Однако пользователи сетей стали беспокоиться за здоровье артистки, которая одета не по погоде. Особое негодование вызвала обувь, которая вообще не подходит для скользких улиц, а также может быстро испортиться из-за посыпанной соли на асфальте. Самые продвинутые поклонники отметили, что в таком наряде знаменитость ездит на машине, а не ходит пешком, как остальные люди.